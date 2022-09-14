Yemenia Airways выплатит жертвам катастрофы 2009 года более 200 тыс. евро

Yemenia Airways подала апелляцию в связи с «непредумышленным убийством и непреднамеренными телесными повреждениями» спустя 13 лет после аварии, унесшей жизни 152 человек.

29 июня 2009 года 152 человека, в том числе 65 французов, погибли в результате крушения самолета авиакомпании Yemenia Airlines у Коморских островов, архипелага в Индийском океане.

Выжила только 12-летняя девочка Бахией Бакари (на фото на перденм плане она 13 лет спустя).

В эту среду, 14 сентября 2022 года, более тринадцати лет спустя 31-я палата Парижского уголовного суда признала авиакомпанию виновной в «неумышленных убийствах и травмах».

Председатель суда отметил две «неосторожности» со стороны Yemenia Airways: поддержание ночных полетов и недостаточную подготовку второго пилота.

Yemenia Airways было указано выплатить штраф в размере 225 000 евро, к которому добавляются судебные издержки, превышающие один миллион евро. В ходе судебного разбирательства представитель обвинения потребовал штраф в размере 232 500 евро.

После вынесения решения г-н Клод Линхард, адвокат по гражданским делам, приветствовал «справедливое решение» и «значительный прогресс в защите прав жертв авиакатастроф».

Бахией Бакари выстпая в суде рассказала, как 13 лет назад ей чудом удалось выжить, провалившись в «черную дыру», а затем оказавшись в холодной воде, в которой ее нашли спасатели. Девушку репатриировали во Францию, ее мать умерла в той катастрофе.