МИД РФ: Россия внесла в стоп-лист 30 граждан Великобритании

Россия заявила, что у нее достаточно покупателей нефти и без Европы

На фоне сокращения поставок энергоносителей в Европу и ухода европейских стран от энергетической зависимости от России, Москва заявила, что у нее есть и другие покупатели нефти.

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