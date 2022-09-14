МИД РФ: Россия внесла в стоп-лист 30 граждан Великобритании
Пресс-служба российского МИДа сообщила о введении персональных санкций против тридцати британцев.
Вечером 14 сентября Министерство иностранных дел России опубликовало пресс-релиз, согласно которому тридцать подданных Соединённого Королевства подпадают под российские персональные санкции и являются нежелательными персонами в РФ. Согласно пресс-релизу, под санкции попали британцы, продвигающие русофобскую политику.
По данным информационного агентства ТАСС, МИД России также ввёл санкции против некоторых представителей оборонной сферы Великобритании и некоторых государственных структур.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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