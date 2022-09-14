Окончательный результат экологической катастрофы на Одере в июле-августе будет известен в конце сентября

Правительство земли Бранденбург объявило о последствиях для экосистемы немецко-польской пограничной реки после массовой гибели рыбы в Одере.

С начала августа в немецко-польской пограничной реке были извлечены тонны мертвой рыбы. Специалисты предполагают, что основной причиной является высокая соленость реки в сочетании с маловодьем, высокими температурами и ядовитыми видами водорослей.

По словам федерального министра окружающей среды Штеффи Лемке, причиной экологической катастрофы могут быть сотни химических веществ. Гибель рыбы привела к напряжению отношений между Германией и Польшей. Польша настаивает на расширении Одера, Германия намерена остановить этот проект.

Министр окружающей среды земли Брандербург Фогель предостерег от поспешных оценок с целью установления причины. Окончательный результат международной комиссии экспертов еще не готов и должен быть представлен до 30 сентября.

«Мы не знаем, оказывают ли влияние и другие вещества», — сказал Фогель: «Например, пестициды также были обнаружены в значительном количестве». Тем не менее, правительство земли также предполагает, что причиной послужили золотые водоросли.

Председатель комитета по окружающей среде Вольфганг Ройк (СДПГ) заявил в парламенте штата с целью расширения реки Одер: «Работа над этим была согласована в 2015 году с тогдашним федеральным правительством». Соглашения должны быть сохранены. Движение левых против расширения Одера не нашло большинства в парламенте штата.

Министр окружающей среды Бранденбурга предупредил о трансграничном воздействии на окружающую среду из-за новой программы судоходства Польши до 2030 года, которая была опубликована в конце июля. «Здесь расширение Одера продвигается уже не из соображений защиты от наводнений, а явно из экономических соображений. Насколько нам известно, Германия еще не была официально уведомлена», заявил Фогель.