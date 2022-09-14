Гутерриш попросил Путина о продлении зерновой сделки
Генсек ООН Антониу Гутерриш утверждает, что зерновая сделка между Россией, Турцией и Украиной способствует мировой продовольственной безопасности, но не поможет избежать всех угроз.
14 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что накануне он провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, обсудив с ним зерновую сделку, заключённую в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. По словам Гутерриша, в беседе с Путиным он попросил о Путина дать возможность продлить зерновую сделку.
При этом Антониу Гутерриш признал, что в текущем и будущем году зерновая сделка не поможет целиком избежать тотального голода в мире, однако вклад России очень важен.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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