Бритни Спирс попыталась объяснить свой пост о танцорах Кристины Агилеры
После скандального поста, из-за которого от Бритни Спирс в Instagram отписались Кристина Агилера, хозяйка аккаунта попыталась объясниться.
Она сказала, что не собиралась критиковать красивое тело Агилеры, а ее слова были проекцией неуверенности, с которой она постоянно сталкивается из-за отношения родителей и СМИ.
Спирс утверждает, что говорила только о различиях танцоров на сцене и даже не упоминала Кристину.
Певица заявила, что Кристина Агилера вдохновила ее и поблагодарила ее за это. Она также добавила, что никогда не будет намеренно стыдить кого-либо, потому что знает, каково это.
Бритни Спирс написала, что чувствует, что ее семья знала, что она неуверенна в себе и пыталась целенаправленно питать эту неуверенность.
Она также отметила, что сейчас разбирается в своей новой жизни и надеется на понимание.
Ранее в своем посте Спирс заявила, что если бы у нее были такие танцоры, как у Кристины Агилеры, она бы выглядела очень маленькой.
Бритни Спирс находилась под опекой своего отца в течение 13 лет и была освобождена от нее в ноябре 2021 года.
Опубликовано: Светлана Репина
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