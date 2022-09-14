Бритни Спирс попыталась объяснить свой пост о танцорах Кристины Агилеры

После скандального поста, из-за которого от Бритни Спирс в Instagram отписались Кристина Агилера, хозяйка аккаунта попыталась объясниться.

Она сказала, что не собиралась критиковать красивое тело Агилеры, а ее слова были проекцией неуверенности, с которой она постоянно сталкивается из-за отношения родителей и СМИ.

Спирс утверждает, что говорила только о различиях танцоров на сцене и даже не упоминала Кристину.

Певица заявила, что Кристина Агилера вдохновила ее и поблагодарила ее за это. Она также добавила, что никогда не будет намеренно стыдить кого-либо, потому что знает, каково это.

Бритни Спирс написала, что чувствует, что ее семья знала, что она неуверенна в себе и пыталась целенаправленно питать эту неуверенность.

Она также отметила, что сейчас разбирается в своей новой жизни и надеется на понимание.

Ранее в своем посте Спирс заявила, что если бы у нее были такие танцоры, как у Кристины Агилеры, она бы выглядела очень маленькой.

Бритни Спирс находилась под опекой своего отца в течение 13 лет и была освобождена от нее в ноябре 2021 года.