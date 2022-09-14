Гутерриш признал отсутствие утечки радиации на ЗАЭС после беседы с Путиным

Антониу Гутерриш обсудил с Владимиром Путиным ситуацию, сложившуюся на Запорожской атомной электростанции.

Вечером среды состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, в рамках которого полититки обсудили положение дел на АЭС в Запорожье, находящуюся в городе Энергодар, полностью контролируемом российскими войскми. После беседы с Путиным Гутерриш заявил, что утечек радиации на ЗАЭС не фиксировалось.

Также Антониу Гутерриш сообщил Владимиру Путину, что он направит группу исследователей от ООН в Еленовку, где украинские войска обстреляли СИЗО с собственными военнопленными.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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