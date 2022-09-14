В ЕС решили гарантировать достойный уровень жизни, Союз все больше становится советским

Европарламент в среду дал добро на установление правил, регулирующих минимальную заработную плату в ЕС, которые должны «гарантировать достойный уровень жизни» для рабочих.

505 голосами (92 против и 44 воздержавшихся) депутаты Европарламента, собравшись на пленарном заседании в Страсбурге, приняли этот новый закон после достижения в июне соглашения с Советом, представляющим государства-члены.

В то время как установление минимальной заработной платы остается национальной компетенцией, государства-члены теперь должны «обеспечить, чтобы их национальная минимальная заработная плата позволяла работникам жить достойно, принимая во внимание стоимость жизни и различные уровни вознаграждения», пояснили в Европейском парламенте. В тексте также содержится просьба к странам, в которых менее 80% работников охвачены коллективными договорами, разработать «план действий по увеличению этого охвата».

Также необходимо будет ввести систему контроля для «борьбы с неправомерным использованием субподряда, фиктивной самозанятостью, необъявленной сверхурочной работой или повышенной интенсивностью труда».

У государств-членов ЕС есть два года, чтобы выполнить эти новые правила. Французский депутат Европарламента Мунир Сатури приветствовал «важную победу более социального Европейского Союза», в то время как Энн Сандер считает, что этим голосованием парламент «говорит нет феномену работающей бедноты».

Из 27 стран ЕС в 21 закреплена установленная законом минимальная заработная плата, а в Австрии, Кипре, Дании, Финляндии, Италии и Швеции заработная плата определяется путем коллективных переговоров. Уровни минимальной заработной платы сильно различаются в разных странах: самые высокие в Люксембурге, Ирландии и Германии, а самые низкие в Болгарии, Латвии и Эстонии.