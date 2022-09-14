В ресторане Онтарио произошло массовое отравление высокотоксичным веществом

Двенадцать человек заболели и были госпитализированы, четверо из которых нуждались в интенсивной терапии после ужина в ресторане Delight Restaurant & BBQ в Маркхэме, Онтарио.

Служба здравоохранения региона Йорк подтверждает, что причиной отравления аконитом, который является одним из видов пищевого отравления, была зараженная партия порошка Keampferia Galanga марки Mr. Right (порошок песочного имбиря).

Министерство здравоохранения Канады отозвало продукт и рекомендует частным лицам и предприятиям утилизировать продукт из соображений предосторожности.

Аконит или аконит клобучковый — многолетнее травянистое растение с синими и фиолетовыми цветами, произрастающее в Западной и Центральной Европе.

Каждая часть растения, особенно корень, содержит токсины. Самым смертоносным из этих токсинов является аконит. В сыром виде растения аконита чрезвычайно ядовиты. Его можно нейтрализовать кипячением или пропариванием растения.

Всего двух миллиграммов вещества достаточно, чтобы убить среднего взрослого человека. Но отравления аконитом случаются редко.

Наряду с азиатской кухней аконит также используется в традиционной китайской медицине и аюрведической индийской медицине. Его предполагаемые терапевтические цели включают боль в суставах и мышцах.

Симптомы отравления аконитом могут включать онемение и покалывание на губах, языке, лице и конечностях, диарею, боль в животе, рвоту, аритмию и осложнения, связанные с сердцем.