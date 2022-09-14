Рейтинг премии «Эмми» упал до рекордного уровня, ее посмотрело на 25% зрителей меньше

Данные Nielsen об Эмми 2022 года на NBC показывают, что аудитория шоу сократилась на 25% по сравнению с прошлым годом, и оно достигло нового рекордно низкого рейтинга.

В понедельник 74-я церемония вручения премии «Эмми», организованная Кенаном Томпсоном, имела рейтинг 1,0 среди взрослых в возрасте от 18 до 49 лет, что является самой низкой ключевой демонстрационной статистикой для «Эмми».

Предыдущий рекордно низкий уровень был установлен шоу 2020 года, которое транслировалось на канале ABC, и получило рейтинг 1,3. В следующем году Эмми подскочила до 1,9.

Нынешнее шоу привлекло 5,9 млн зрителей по сравнению с прошлогодним выступлением на канале CBS, которое собрало 7,9 млн человек.

Это новый минимум, который резко контрастирует с шоу 2021 года, которое ознаменовало собой изменение тенденции к неуклонному сокращению аудитории Эмми.

Прошлогодняя премия «Эмми» увеличила количество зрителей на 16% по сравнению с историческим падением на 12% в 2020 году с 6,37 миллионами зрителей.

Среди победителей премии «Эмми» в этом году были «Преемственность» HBO за драму, «Тед Лассо» Apple TV+ за комедию и «Белый лотос» HBO за сериал-антологию.

Сеть № 1 на церемонии вручения премии «Эмми» 2022 года была HBO / HBO Max с 38 победами.