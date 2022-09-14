65 процентов россиян выступают за более радикальные действия в СВО на Украине
ИА EADaily провело на своем сайте опрос, посвященный ситуации сложившейся в СВО, в котором приняли участие более 15 тыс. человек.
По данным издания 65,6 процента читателей высказались за более жесткие меры в ведении операции.
16,5 процента участников опроса считают, что «пора менять наше командование, оно не справляется».
9,6 процента остановились на варианте «ситуация сложная, но это временно».
И только 5,7% уверены, что «все идет по плану».
Ранее Рамзан Кадыров в своем видеобращении в Телеграмм посоветовал провести мобилизацию и применить все возможные виды вооружений против Киева и НАТО, которые открыто воюют на Украине.
Опубликовано: Тарас Медведев
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