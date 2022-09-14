Билл Хейдер оказался единственным артистом в маске на церемонии «Эмми»

На воскресной 74 -й церемонии вручения премии «Эмми» все артисты были без масок, кроме Билла Хейдера.

Создатель и звезда «Барри», у которого было 14 номинаций, не снял маску даже в качестве участника и бывшего коллеги по «Субботним вечером в прямом эфире» Джейсона Судейкиса («Тед Лассо»).

Это было отмечено в интернете. Многие пользователи выразили Хейдеру уважение и благодарность за его выбор.

Члены сообщества инвалидов также поддержали Хадера. Согласно CDC, «у некоторых людей с ограниченными возможностями может быть больше шансов заразиться или заболеть тяжелым заболеванием из-за сопутствующих заболеваний.

Хейдер, вероятно, решил оставаться в безопасности из-за своего аутоиммунного заболевания, о котором он говорил в мартовском интервью Hollywood Reporter.

Он редко выходил из дома с марта 2020 года до весны 2021 года, когда он был полностью вакцинирован.

Несмотря на то, что ношение маски было необязательным во время съемок третьего сезона «Барри», он решил носить свою маску N95 за кадром.

Сам он говорит, что если заболеет коронавирусом, это будет стоить ему кучу денег. Именно поэтому он старается быть осторожным.