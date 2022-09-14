Украина изучает предложения НАТО о гарантиях, Россия категорически отвергла его

Президент Украины Владимир Зеленский и его правительство изучают предложения, подготовленные НАТО, которые предусматривают предоставление западными странами будущих гарантий безопасности Киева.

Россия уже осудила проект документа, в котором подчеркивается стремление Украины вступить в НАТО и воспользоваться ее договоренностями о взаимной обороне.

Зеленский высоко оценил отчет, составленный рабочей группой, в которую вошли глава его администрации Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Президент Украины заявил, что отчет должен стать основой будущего договора о безопасности.

В отчете содержится ряд рекомендаций, направленных на укрепление безопасности страны в более долгосрочной перспективе, которые не предлагают полноправного членства в НАТО, чего некоторые государства-члены опасаются делать из-за оппозиции России.

В докладе сказано, что потребуются многолетние усилия по устойчивым инвестициям в военно-промышленную базу Украины, масштабные поставки оружия и разведывательная поддержка со стороны союзников, интенсивные учебные миссии и совместные учения под флагами Европейского Союза и НАТО.

Предполагается, что Киевский договор о безопасности объединит основную группу союзных стран с Украиной.

В их число могут входить многие ведущие члены НАТО, включая США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию и Польшу.