Украинские войска совершили ракетный обстрел Херсона, что привело к новым человеческим жертвам.

Журналисты российского информационного агентства "ТАСС" сообщают, что вечером 14 сентября солдаты вооружённых сил Украины осуществили ракетный обстрел жилых кварталов Херсона. Некоторые снаряды были перехвачены системами ПВО армии России, однако часть ракет попала в многоквартирный дом, что привело к гибели двоих взрослых и двоих детей.

Примечательно, что ранее в тот же день заместитель главы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсон надёжно защищён от любых атак ВСУ.