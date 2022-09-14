Премьер-министр Антигуа и Барбуды планирует отвоевать страны у нового короля Карла III

Вскоре после того, как Карл III вступил на престол, премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун объявил о своих планах сместить его с поста главы государства.

Это произошло после того, как Барбадос сделал то же самое с покойной королевой Елизаветой II, заменив ее президентом. Теперь остальная часть Карибского бассейна тоже хочет стать настоящей республикой.

Антигуа и Барбуда присоединяются к другим странам, включая Ямайку и Сент-Люсию, в стремлении полностью отделиться от Содружества и контролировать свои собственные дела.

Согласно внешней политике, этот шаг более символичен для стран, которые ранее были колониями.

Хотя принц Уильям назвал рабство «отвратительным» во время поездки на Ямайку в марте 2022 года, королевская семья не взяла на себя ответственность и не принесла официальных извинений за подчинение этих стран рабству.

Гастон Браун заявил, что это не представляет какой-либо формы неуважения к монарху. Это не акт враждебности и не различие между Антигуа и Барбудой и монархией.

По его словам, это последний шаг к тому, чтобы завершить круг независимости и стать по-настоящему суверенным государством.

Около шести карибских стран, входящих в состав Содружества, начали предпринимать шаги к смещению монарха с поста главы государства.

Белиз выделил средства на конституционную комиссию, когда королева была на троне, Гренада призвала к референдуму, чтобы проголосовать за то, чтобы стать республикой, а Ямайка создала комитет для внесения конституционных изменений в соответствии с внешней политикой.