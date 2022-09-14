Гутерриш осудил убийство Дарьи Дугиной в разговоре с Путиным
Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили убийство Дарьи Дугиной.
Вечером среды Владимир Путин и генсек Организации объединённых наций Антониу Гутерриш провели телефонную беседу, в рамках которой обсудили ход российской спецоперацией, стамбульскую зерновую сделку и положение дел на Запорожской атомной электростанции. Также Путин напомнил Гутерришу, что украинские диверсанты убили российскую журналистку Дарью Дугина.
В пресс-службе Кремля утверждают, что в разговоре с Владимиром Путиным Антониу Гутерриш назвал убийство Дугиной циничным, отметив, что ему нет оправданий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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