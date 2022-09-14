Гутерриш осудил убийство Дарьи Дугиной в разговоре с Путиным

Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили убийство Дарьи Дугиной.

Вечером среды Владимир Путин и генсек Организации объединённых наций Антониу Гутерриш провели телефонную беседу, в рамках которой обсудили ход российской спецоперацией, стамбульскую зерновую сделку и положение дел на Запорожской атомной электростанции. Также Путин напомнил Гутерришу, что украинские диверсанты убили российскую журналистку Дарью Дугина.

В пресс-службе Кремля утверждают, что в разговоре с Владимиром Путиным Антониу Гутерриш назвал убийство Дугиной циничным, отметив, что ему нет оправданий.