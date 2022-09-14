Гутерриш: без удобрений из России мир столкнётся с нехваткой еды в 2023 году
Антониу Гутерриш уверен, что без российских удобрений мир ожидает глобальный голод уже в следующем году.
Вечером среды состоялся телефонный разговор между генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем и Владимиром Путиным, в рамках которого Гутерриш признал, что в текущем году мир не имеет проблем с количеством продовольствия, однако существует устойчивая проблема его распределения, из-за чего еды не хватает самым бедным странам.
Также Гутерриш признал, что мир нуждается не только в еде, но и в удобрениях, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур. По мнению Антониу Гутерриша, если российские удобрения не будут допущены на мировые рынки, уже в 2023 году человечеству не будет хватать еды.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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