Гутерриш: без удобрений из России мир столкнётся с нехваткой еды в 2023 году

Антониу Гутерриш уверен, что без российских удобрений мир ожидает глобальный голод уже в следующем году.

Вечером среды состоялся телефонный разговор между генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем и Владимиром Путиным, в рамках которого Гутерриш признал, что в текущем году мир не имеет проблем с количеством продовольствия, однако существует устойчивая проблема его распределения, из-за чего еды не хватает самым бедным странам.

Также Гутерриш признал, что мир нуждается не только в еде, но и в удобрениях, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур. По мнению Антониу Гутерриша, если российские удобрения не будут допущены на мировые рынки, уже в 2023 году человечеству не будет хватать еды.