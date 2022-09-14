Турция призывает новое правительство Швеции принять обещанные меры по борьбе с терроризмом

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что новое правительство Швеции должно решить проблемы безопасности.

Он напомнил, что страна обещала сделать это в обмен на снятие вето в отношении Швеции и членство Финляндии в НАТО.

Две страны подали заявку на вступление в альянс безопасности, но столкнулись с противодействием со стороны Турции, которая обвиняет их в введении эмбарго на поставки оружия Анкаре и поддержке групп, которые она считает террористами.

Турция сняла свое вето во время саммита НАТО в июне в обмен на то, что, по ее словам, было конкретным достижением в этом вопросе. Но с тех пор Анкара заявила, что страны Северной Европы не предприняли желаемых шагов.

Чавушоглу сказал, что Турция не ожидала, что Швеция предпримет какие-либо шаги перед выборами в прошлое воскресенье, но теперь следующее правительство в Стокгольме должно принять меры по этому вопросу.

Он подчеркнул, что соглашение не будет одобрено турецким парламентом, если они не примут эти меры.

Чавушоглу сказал, что встреча между тремя странами 26 августа показала, что скандинавские государства еще не отреагировали на опасения Турции.

Три страны подписали соглашение об отмене вето Анкары в обмен на обещания по борьбе с терроризмом, но Турция заявила, что заблокирует заявки на членство, если обещания не будут выполнены. Она добивается экстрадиции 73 человек из Швеции и еще дюжины из Финляндии.