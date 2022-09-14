Антонов: запуск «Северного потока-2» решит энергетические проблемы Европы

Посол РФ в США Анатолий Антонов уверен, что введение в эксплуатацию "Северного потока-2" устранит все проблемы с европейской энергобезопасностью.

14 сентября российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов дал интервью журналисту издания "РИА Новости", где сообщил, что политики Европы много жалуются на разразившийся в Евросоюзе энергокризис, однако в действительности не хотят его разрешения, поскольку знают, что запуск "Северного потока-2" решит проблему Европы с нехваткой газа.

По мнению Антонова, в Европейском союзе готовы переплачивать за невыгодные поставки газа из любых других стран, кроме России, хотя эти денежные издержки можно было бы передать беднейшим государствам.