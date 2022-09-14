Госдепартамент США утверждает, что Россия потратила 300 млн долларов на тайное влияние на мировую политику
Госдепартамент США опубликовал доклад, согласно которому Россия с 2014 года потратила 300 млн долларов, чтобы повлиять на политиков и других официальных лиц более чем в 20 странах.
Госсекретарь Энтони Блинкен, подписавший отчет, ссылается на новую разведывательную оценку глобальных тайных усилий России по поддержке политики и партий, симпатизирующих Москве.
В отчете не называются конкретные российские цели, но говорится, что США предоставляют секретную информацию отдельным странам.
В беседе с The Washington Post высокопоставленный чиновник администрации признал влияние России на недавних выборах в Албании, Боснии и Черногории. Что касается причастности России к Украине, он отказался от комментариев.
По данным Государственного департамента, влияние России заключалось в использовании подставных организаций для передачи денег на определенные цели или политикам.
Среди организаций есть аналитические центры в Европе и государственные предприятия в Центральной Америке, Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Обнародование данной информации— это очередная попытка администрации Байдена раскрыть ранее засекреченные документы.
Государственный департамент предпринял необычный шаг, обнародовав дипломатическую телеграмму, которая была отправлена в понедельник во многие посольства и консульства США за рубежом, многие из которых находятся в Европе, Африке и Южной Азии, с изложением опасений.
Опубликовано: Светлана Репина
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