Госдепартамент США утверждает, что Россия потратила 300 млн долларов на тайное влияние на мировую политику

Госдепартамент США опубликовал доклад, согласно которому Россия с 2014 года потратила 300 млн долларов, чтобы повлиять на политиков и других официальных лиц более чем в 20 странах.

Госсекретарь Энтони Блинкен, подписавший отчет, ссылается на новую разведывательную оценку глобальных тайных усилий России по поддержке политики и партий, симпатизирующих Москве.

В отчете не называются конкретные российские цели, но говорится, что США предоставляют секретную информацию отдельным странам.

В беседе с The Washington Post высокопоставленный чиновник администрации признал влияние России на недавних выборах в Албании, Боснии и Черногории. Что касается причастности России к Украине, он отказался от комментариев.

По данным Государственного департамента, влияние России заключалось в использовании подставных организаций для передачи денег на определенные цели или политикам.

Среди организаций есть аналитические центры в Европе и государственные предприятия в Центральной Америке, Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Обнародование данной информации— это очередная попытка администрации Байдена раскрыть ранее засекреченные документы.

Государственный департамент предпринял необычный шаг, обнародовав дипломатическую телеграмму, которая была отправлена в понедельник во многие посольства и консульства США за рубежом, многие из которых находятся в Европе, Африке и Южной Азии, с изложением опасений.