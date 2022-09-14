Жителям китайского Синьцзяня грозит голодная смерть из-за тайной коронавирусной блокировки

Китай незаметно ввел один из самых строгих карантинов, поставив людей на грань голодной смерти в регионе, где Коммунистическую партию обвиняют в геноциде мусульманского населения.

Десятки людей были заперты в своих домах в Синьцзяне, часто без еды и лекарств, с начала августа, согласно свидетельствам, опубликованным в Интернете, которые были быстро удалены цензорами.

Члены уйгурской диаспоры сообщили The Telegraph, что столкнулись с блокировкой информации о нынешней драконовской изоляции.

Они борются с цензорами в китайских социальных сетях, чтобы собрать кадры, снятые в регионе, и предупредить Запад о бедственном положении народа Синьцзяна.

Блокировка не была подтверждена властями, но видеозаписи показывают недоедающих молодых людей и пустые холодильники, что вызывает новую тревогу среди правозащитников и жителей Синьцзяна, проживающих за границей.

В одном из широко распространенных сообщений житель Или, района с населением 4,5 млн человек на севере Синьцзяна, сообщил, что его 17-месячный ребенок умер после того, как ему отказали в медицинской помощи из-за изоляции.

В другом видео, опубликованном и позже подвергнутом цензуре на Douyin, китайской версии TikTok, мужчина сказал, что ему нечего кормить своих троих маленьких детей, которые сидели за столом.

В еще одном широко распространенном видео девочка-подросток рассказала матери, что у нее болит живот от голода.

Во время двухмесячного карантина в Шанхае в начале этого года жители жаловались на то, что голодают из-за непостоянных поставок продуктов питания, организованных их жилыми районами и местными властями.

Но в Синьцзяне, где проживает около 12 миллионов уйгуров и представителей других, в основном мусульманских, этнических меньшинств, опасения по поводу условий изоляции усугубляются опасениями по поводу проводимой Пекином кампании подавления.