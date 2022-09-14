На Шри-Ланке могут отменить наказание от 10 до 20 лет тюрьмы за гомосексуализм

Президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе заявил, что правительство страны не будет возражать против предложения декриминализовать сексуальные отношения по обоюдному согласию между однополыми парами.

Он сказал, что сказал, что законопроект, который вносит поправки в разделы 365 и 365A Уголовного кодекса Шри-Ланки, по-прежнему потребует поддержки со стороны членов парламента.

В сообщении пресс-службы президента сказано, что общество в стране имеет крайне отсталое представление о ЛГБТК+ сообществе.

Из-за этого не только в повседневной жизнедеятельности, но даже в государственных и правоохранительных органах это сообщество подвергается различным формам насилия, притеснений и преследований.

В соответствии со статьями 365 и 365A Уголовного кодекса Шри-Ланки лица, уличенные в добровольном сношении с представителями того же пола, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 10 до 20 лет со штрафом.

Однополые сношения были криминализированы под британским колониальным правлением, когда оккупанты создали разделы 365 и 365A в Уголовном кодексе Шри-Ланки в 1883 году.

В соответствующей петиции говорится, что закон, которому более ста лет, который прямо препятствует равенству прав для всех, больше не служит его населению.

Авторы отмечают, что секс по обоюдному согласию между взрослыми не должен контролироваться государством и не должен быть основанием для криминализации.