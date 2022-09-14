Совет Евросоюза продлил санкции против России за «подрыв суверенитета Украины»

Евросовет проголосовал за продление персональных антироссийских санкций, введённых ещё в 2014 году.

В среду вечером Евросовет опубликовал пресс-релиз, согласно которому ведомство продлило персональные санкции против граждан России, которых в Брюсселе считают ответственными за "подрыв суверенитета Украины".

Данные санкции были введены ещё в 2014 году после вхождения Крыма в состав России и предполагают блокировку банковских счетов, арест недвижимости и запрет на поездки в ЕС.

Согласно сегодняшнему заявлению пресс-службы Евросовета, продлённые антироссийские санкции будут действовать до 15 марта 2023 года включительно.