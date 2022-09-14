Производитель iPhone Foxconn построит завод для выпуска микросхем в Индии

Hon Hai Precision Industry Co. или Foxconn , сборщик большинства iPhone в мире, планирует построить завод по производству микросхем в Индии с местным партнером.

Это необходимо, чтобы удовлетворить растущий спрос на полупроводники и получить поддержку таких проектов со стороны правительства.

Совместное предприятие тайваньской Hon Hai и металлургической компании Vedanta Ltd. построит завод в Гуджарате, родном штате премьер-министра Нарендры Моди.

Общий объем инвестиций в проект, который включает в себя изготовление, сборку и тестирование полупроводников, а также производство дисплеев, должен достичь 1,54 трлн рупий (19,4 млрд долларов).

Хотя у партнеров мало опыта работы с крупными чипами, они делают ставку на растущий спрос, поскольку все, от смартфонов и автомобилей до бытовой техники, содержит все больше полупроводников.

Правительство Моди в конце прошлого года обнародовало план поощрения на сумму 10 млрд долларов, предлагая покрыть до половины стоимости проекта, чтобы привлечь производителей дисплеев и полупроводников к созданию базы в Индии.

Компании планируют построить завод по производству чипов в течение следующих двух лет, и в целом на проекте будет занято около 100 000 человек.

Запланированное предприятие будет производить чипы с использованием проверенной 28-нанометровой технологии.

Hon Hai является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники и занимается лишь небольшим производством микросхем. Веданта миллиардера Анила Агарвала производит металлы, включая алюминий и медь.