Россия заявила, что у нее достаточно покупателей нефти и без Европы
На фоне сокращения поставок энергоносителей в Европу и ухода европейских стран от энергетической зависимости от России, Москва заявила, что у нее есть и другие покупатели нефти.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, другие покупатели могут компенсировать остановку поставок газа в Европу.
Он уточнил, что Европа – не единственный континент, нуждающийся в природном газе и не единственный его потребитель.
Песков отметил, что есть регионы, которые развиваются гораздо более быстрыми темпами, и они могут компенсировать спрос на природный газ.
Европейский Союз обязался уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей, введя ограничения на импорт российской нефти и предложив установить потолок цен на российский газ.
В то же время российский государственный газовый гигант «Газпром» резко сократил объемы газа, поставляемого в Европу, сославшись на то, что потребители не платят в рублях и препятствия в виде санкций.
Среди стран, выигравших от сокращения российского экспорта в Европу, находится Китай, который в этом году покупает больше энергии у России.
Москва также обсуждает новый крупный инфраструктурный проект по транспортировке газа в Китай через Монголию.
Опубликовано: Светлана Репина
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