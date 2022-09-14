Желающие отставки Пашиняна пытались снести ворота парламента Армении

14 сентября Ереван захлестнули многочисленные протесты в связи со слухами о том, что премьер-министр страны Никол Пашинян намеревается подписать мирный договор с Азербайджаном.

Поздно вечером в Ереване стартовал стихийный митинг в связи с растиражированными СМИ слухами о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян намеревается подписать мирный договор с Азербайджаном, отказавшись от территориальных претензий на Нагорный Карабах и вернув армянское государство в границы эпохи СССР.

Российские журналисты уведомляют, что протест быстро радикализировался, поскольку митингующие начали ломать ворота парламента в надежде попасть внутрь, однако радикалов остановили присутствующие на акции граждане.

Позднее сам Пашинян обратился с посланием к народу Армении, публично пообещав, что Ереван пока не будет подписывать никаких соглашений с Баку.