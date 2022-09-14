МИД Армении: Турция поставляла оружие Азербайджану перед конфликтом
МИД Армении обвинил Турцию в поставках военных грузов Азербайджану перед началом конфликта на границе.
Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян утверждает, что начиная со 2 сентября Минобороны Азербайджана осознанно распространяло ложную информацию о провокациях армянских военных. На фоне этого в Азербайджан из Турции прилетали военные грузовые самолёты, которые вероятнее всего передали Баку вооружения и боеприпасы.
Также Мирзоян утверждает, что с 5 по 9 сентября военно-воздушные силы Турции и Азербайджана в учебном порядка отработали потенциальные удары по территории Армении.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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