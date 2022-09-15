ЧВК «Вагнера» набирает штурмовиков в колониях, полгода и на свободе

По словам бизнесмена Евгения Пригожина это не первый набор в штурмовые отряды из числа заключённых

Видео, на котором Пригожин вербует бойцов первого эшелона в колонии просочилось в соцсети

Условия для заключённых ставят серьезные: полгода службы на передовой. Жёстко карается: пьянство, наркотики, акты мародерства и насилия к местным жителям.

За дезертирство наказание, по правилам военного времени, оно перечёркивает контракт. После службы заключённым гарантировано помилование.

По словам Пригожина, это не первый набор штурмовиков из числа заключенных. Им дают возможность, что называется, смыт ьсвою вину кровью. Для многих это шанс. Пригожин рассказал о штурмовой группе из зеков, которые воевали в составе ЧВК в мае.