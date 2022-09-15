В США трем иранским хакерам предъявлены обвинения в массовых атаках, за информацию о них дают $10 млн

Государственный департамент США предлагает награду в десять миллионов долларов за любую информацию, которая приведет к их местонахождению.

Власти США объявили в среду (14 сентября), что они предъявили обвинения трем иранским хакерам в атаках программ-вымогателей, нацеленных на сотни организаций по всему миру, включая приют для жертв домашнего насилия и детскую больницу.

Мансур Ахмади, 34 года, Ахмад Хатиби Агда, 45 лет, и Амир Хоссейн Никейн, 30 лет, обвиняются в проведении серии кибератак с октября 2020 года в Соединенных Штатах, Великобритании, Израиле, России, а также внутри Ирана, говорится в обвинительном заключении, опубликованном в среду.

В этом документе, не упоминая никакой связи с иранским правительством и федеральной полицией, утверждается, что «главной» целью этих кибератак было личное обогащение. Государственный департамент и министерство финансов, однако, гарантируют, что они являются частью группы хакеров, «связанных с Революционной гвардией», идеологической армией Ирана.

В отдельных пресс-релизах эти два министерства объявили о введении санкций против них, а также против семи других иранцев и двух иранских компаний. Государственный департамент предлагает награду в десять миллионов долларов за любую информацию, которая приведет к их местонахождению.

«Это свидетельствует о нашей решимости предотвратить любые атаки программ-вымогателей на нашу инфраструктуру», — прокомментировал министр иностранных дел США Энтони Блинкен.