Франсуа Олланд надеется, что Владимир Путин «может и должен проиграть»

По мнению бывшего президента Франции, Владимир Путин «не представлял, что украинцы могут так сопротивляться».

Война продолжается уже более полугода. А некоторые уже предвкушают конец и развязку, пишет AFP.

Среди последних бывший президент республики Франсуа Олланд. Человек, который вел жесткие переговоры с Владимиром Путиным в 2015 году, чтобы найти согласие в конфликте, который уже бушевал на Украине, считает, что российский президент «может и должен проиграть» войну.

«Он может проиграть, потому что в военном отношении все пошло не так, как он себе представлял», — анализирует бывший глава государства: «Даже если бы у него давно был этот проект, он (Владимир Путин) не предполагал, что украинцы могут сопротивляться так, как они, и что они также лучше подготовлены, чем он предполагал».

Многие противники России воодушевились контрнаступлением ВСУ, которое стоило им около 50 тысяч убитыми, ранеными и пленными.