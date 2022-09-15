Основатель Patagonia жертвует свою компанию в $3 млрд на защиту планеты

Основатель бренда верхней одежды Patagonia, известный своей защитой окружающей среды, хочет сделать еще больше для планеты и решил в 83 года просто пожертвовать свой бизнес.

Он передал 100% своих акций доверительному фонду, ответственному за соблюдение его ценностей, и ассоциации по борьбе с экологическим кризисом и защите природы, которой будет передана прибыль.

Ивон Шуинар мог продать бренд, стоимость которого, по данным New York Times, составляет три миллиарда долларов, или сделать его публичным. По соглашению со своей женой и двумя детьми он вместо этого решил передать 100% их акций компании доверительному фонду, ответственному за соблюдение ее ценностей, и ассоциации, борющейся с экологическим кризисом и защищающей природу, кому будет пожертвована прибыль.

«Земля теперь является нашим единственным акционером», — написал он в письме, размещенном на веб-сайте Patagonia. «Я никогда не хотел быть бизнесменом. Я начинал как ремесленник, делая альпинистское снаряжение для себя и своих друзей, прежде чем перейти к одежде», — вспоминает он. Основанная почти пятьдесят лет назад, компания Patagonia быстро занялась защитой природы, скрупулезно выбирая сырье или ежегодно жертвуя 1% от продаж экологическим неправительственным организациям.

Но этого было недостаточно, рассудил его основатель.

«Одним из вариантов было продать Patagonia и раздать все деньги. Но мы не могли быть уверены, что новый владелец сохранит наши ценности или сохранит всех наших сотрудников», — сказал он в своем письме.

А публичное размещение Patagonia было бы «катастрофой», предсказал он: «Даже зарегистрированные на бирже компании с благими намерениями находятся под слишком большим давлением, чтобы получить краткосрочные выгоды за счет долгосрочной жизнеспособности и подотчетности».

Patagonia останется компанией, которая заботится о своем финансовом благополучии и будет работать с советом директоров и генеральным директором. Семья Ивона Шуинара продолжит «направлять» работу фонда и ассоциации.