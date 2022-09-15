Певец Р. Келли признан виновным в изготовлении детской порнографии

В ходе судебного разбирательства были показаны отрывки из видеороликов, демонстрирующих сексуальное насилие, совершенное Р. Келли над малолетними девочками-подростками, одной из которых было всего 14 лет.

Уже приговоренный к 30 годам тюремного заключения за преступления на сексуальной почве, звезда R&B получил дополнительный срок за производство детской порнографии.

Как сообщает газета Chicago Tribune, 55-летний Роберт Сильвестр Келли был осужден за изготовление детской порнографии и похищение несовершеннолетнего.

Ему и двум бывшим коллегам было предъявлено обвинение в срыве хода судебного разбирательства по делу о детской порнографии в 2008 году, в котором присяжные признали его невиновным.

Их обвинили в том, что они угрожали свидетелю, которая тогда не давала показаний. Сейчас ей 37, на этот раз она заговорила.

В ходе судебного разбирательства были показаны отрывки из видеороликов, демонстрирующих сексуальное насилие, совершенное Р. Келли над малолетними девочками-подростками, одной из которых было всего 14 лет.

Присяжным в составе 12 человек понадобилось около 11 часов, чтобы вынести вердикт, который может добавить к 30 годам заключения дополнительный срок.

Певец был признан виновным в сентябре 2021 года в Нью-Йорке в том, что в течение трех десятилетий пилотировал «систему» сексуальной эксплуатации молодых людей, в том числе девочек-подростков.

Этот судебный процесс считался важным шагом в движении #MeToo: впервые большинство истцов были чернокожими женщинами и обвиняли чернокожего преступника.