Дезинформация в TikTok вызвала обеспокоенность исследователей, которые заявили о 20% фейкового видео

Согласно исследованию, опубликованному NewsGuard в среду (14 сентября), дезинформация о TikTok достигла тревожного уровня, тем более что приложение все чаще используется подростками в качестве поисковой системы.

Организация провела исследование в начале сентября на самые горячие темы, от вторжения России в Украину до вакцины от Covid, и определила, что 20% видео, полученных в результате, содержали ложную или вводящую в заблуждение информацию.

Она выделяет видео, в котором молодая женщина раскрывает свой рецепт «лекарства, которое может вылечить все» на основе гидроксихлорохина, спорного средства, которое оказалось неэффективным против Covid.

Согласно NewsGuard, «токсичность TikTok в настоящее время представляет серьезную опасность, поскольку исследования Google показывают, что TikTok все чаще используется молодыми людьми (…) для поиска информации».

«В 2021 году TikTok обогнал Google как самый популярный веб-сайт в мире, по данным Cloudflare», добавляет компания, специализирующаяся на инструментах оценки новостных сайтов.

В целом исследователи NewsGuard говорят, что даже результаты поиска, которые не содержат дезинформации, «часто вызывают больше разногласий, чем результаты Google». Они цитируют оскорбительные высказывания на многочисленных видеороликах об американских выборах.

«Наши правила ясно дают понять, что мы не допускаем вредоносной дезинформации, в том числе медицинской дезинформации, и удаляем с платформы контент, подпадающий под нее», — ответил представитель TikTok, с которым связалось AFP.

Приложение также считает, что методология исследования ошибочна, поскольку оно делает выводы на основе ограниченного исследования.