Вашингтон объявил о выделении гуманитарной помощи Сирии на сумму 756 миллионов долларов

Американская дипломатия объявила в четверг, 15 сентября, о выделении 756 миллионов долларов на гуманитарную помощь Сирии, где «нужды перемещенных лиц остаются неотложными» после более чем десяти лет войны.

Такое финансирование в дополнение к еще 808 миллионам долларов, о которых было объявлено ранее в этом году, направлено на «продолжение нашей непоколебимой приверженности сирийскому народу», отмечает представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул важность международного соглашения, разрешающего доставку гуманитарной помощи через границу с Турцией, что является «жизненно важным связующим звеном» для миллионов людей в Сирии, говорится в пресс-релизе МИД США.

В середине июля Совет Безопасности ООН принял резолюцию, продлевающую этот трансграничный механизм помощи на шесть месяцев, срок, который Запад хотел продлить до одного года, но Россия согласилась только на половину этого срока, до 10 января следующего года.

Эта система, действующая с 2014 года, позволяет без согласования с режимом Дамаска приходить на помощь более чем 2,4 млн человек в секторах провинции Идлиб и на севере соседней провинции Алеппо, находящихся под контролем джихадистов.

«Трансграничные поставки помогают гарантировать, что жизненно важная помощь, включающая продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости, действительно дойдет до людей на северо-западе Сирии, которые зависят от этой помощи, чтобы выжить», — добавил Энтони Блинкен.

В провинции Идлеб, последнем оплоте джихадистов и повстанцев в раздираемой войной Сирии, проживает большинство перемещенных лиц, живущих в нищете. В общей сложности Вашингтон заявляет, что с момента начала войны одиннадцать лет назад он выделил около 15,7 млрд долларов на гуманитарную помощь Сирии. «Соединенные Штаты остаются крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи Сирии», — говорится в заявлении.

