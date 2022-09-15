Бузова рассказала в личном блоге, что купила дом в Сочи за 35 000 000 рублей
Поющая ведущая Ольга Бузова решила вложиться в недвижимость. Знаменитость приобрела новый дом в Сочи, который обошёлся ей в очень солидную сумму.
Исполнительница и ведущая телевидения Ольга Бузова решила вложиться в недвижимость. Артистка купила загородный дом в Сочи, который дорого ей обошёлся. На выгодное приобретение знаменитость сделала намёк в личном блоге.
Артистка, творчество которой без конца критикуют, успела заработать целое состояние, выступая с концертами, будучи ведущей различных телевизионных проектов, на рекламе и т. д. Имея солидный капитал, молодая женщина предпочитает наслаждаться жизнью, по этой причине и приняла решение купить дорогостоящую недвижимость.
Общая площадь элитного жилого дома составляет около 250 м кв. Во дворе строения имеются бассейн, зона для барбекю и парковка. Окна выходят на горную местность и море, что радует глаз.
Эксперты оценивают приобретение звезды сцены и экрана в 35 000 000 российских рублей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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