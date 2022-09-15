Глава Shell Бен ван Берден уйдет в отставку в конце 2022 года

Бен ван Берден останется советником совета директоров до июня 2023 года, после чего покинет группу.

Его заменит Ваэль Саван, который до сих пор возглавлял интегрированное подразделение по газу и возобновляемым источникам энергии.

Генеральный директор Shell Бен ван Берден уйдет в отставку в конце 2022 года, и его заменит Ваэль Саван, сообщил энергетический гигант в четверг.

Г-н ван Берден сохранит роль консультанта в совете директоров до июня 2023 года, а затем покинет группу, говорится в пресс-релизе Shell.