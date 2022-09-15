Армения и Азербайджан объявили о прекращении огня

Согласно армянским источникам, после двух дней ожесточенных боев между Азербайджаном и Арменией на Южном Кавказе было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Режим прекращения огня действует с 20:00 по местному времени, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире ереванского телевидения. «С участием международного сообщества достигнуто соглашение о прекращении огня», - сказал он.

Первоначально подтверждения из столицы Азербайджана Баку не поступало. Минобороны Армении сообщило вечером, что обстрелы стихли.

По словам премьер-министра Никола Пашиняна, с ночи вторника в боях погибли более 100 армян. 50 квадратных километров территории Армении находятся в руках врага, заявил он в парламенте. Азербайджанская сторона сообщила о 54 погибших в своих вооруженных силах.

Несмотря на якобы достигнутое прекращение огня, армянское руководство оказалось под давлением из-за обстрелов со стороны Азербайджана. Тысячи людей провели в среду в Ереване демонстрацию против премьер-министра Армении Пашиняна, обвинив его в государственной измене. Спусковым крючком стали заявления премьер-министра о том, что его правительство готово признать территориальную целостность соседней страны в возможном будущем мирном соглашении с Азербайджаном при условии, что правительство в Баку, в свою очередь, откажется от контроля над завоеванными территориями в Армении.

Некоторые депутаты от оппозиции восприняли заявления Пашиняна в парламенте в среду как знак того, что глава правительства готов пойти на уступки в вновь разгоревшемся конфликте с Азербайджаном.