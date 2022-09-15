Си Цзиньпин и Путин встретятся в Самарканде под знаком нового, справедливого мира
Запад с беспокойством наблюдает за тем, как восходящая сверхдержава Китай и сырьевой гигант Россия углубляют свое партнерство.
Прошло три с половиной года с тех пор, как Си Цзиньпин был за границей. За исключением однодневного пребывания в Гонконге, председатель КНР находится в своей стране с января 2020 года.
Но хотя целые китайские города все еще закрыты, Си едет в Среднюю Азию. Там же он встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде.
Это первая личная встреча Путина и Си после начала СВО. Хотя Китай позиционирует себя как верный союзник России, он знает, что война на Украине очень рискованна и что слишком тесные связи с Москвой имеют недостатки.
Лидеры двух стран обсудят, как избежать санкционного давления Запада, что противопоставить экономическим войнам против РФ и Китая. Кроме того, недавно обе стороны провозгласили начало строительства нового справедливого мира.
Опубликовано: Тарас Медведев
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