Си Цзиньпин и Путин встретятся в Самарканде под знаком нового, справедливого мира

Запад с беспокойством наблюдает за тем, как восходящая сверхдержава Китай и сырьевой гигант Россия углубляют свое партнерство.

Прошло три с половиной года с тех пор, как Си Цзиньпин был за границей. За исключением однодневного пребывания в Гонконге, председатель КНР находится в своей стране с января 2020 года.

Но хотя целые китайские города все еще закрыты, Си едет в Среднюю Азию. Там же он встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде.

Это первая личная встреча Путина и Си после начала СВО. Хотя Китай позиционирует себя как верный союзник России, он знает, что война на Украине очень рискованна и что слишком тесные связи с Москвой имеют недостатки.

Лидеры двух стран обсудят, как избежать санкционного давления Запада, что противопоставить экономическим войнам против РФ и Китая. Кроме того, недавно обе стороны провозгласили начало строительства нового справедливого мира.