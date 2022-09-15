Джиган и его жена Самойлова заболели неизвестной инфекцией в ОАЭ

Рэп-исполнитель Джиган и его супруга, модель Оксана Самойлова подхватили какое-то неизвестное заболевание, пребывая в ОАЭ.

Рэпер Джиган (настоящее имя - Денис Устименко-Вейнштеин) и его законная супруга Оксана Самойлова заразились неизвестной хворью. Произошло это во время их отдыха в Дубае.

Об этом поведала сама Самойлова на своей страничке в соцсети, разместив ролик из гостиницы.

Модель подписала пост так: "Мы или отравились, или инфекцию какую-то схватили".

Местные врачи вкололи семейной чете кучу медицинских препаратов. Блогер назвала сумму, в которую обошлась им забота местной бригады медперсонала: "150 тысяч рублей. Не знаю, что мне там накапали на 150 тысяч рублей, но чувствую я сегодня себя хорошо".

Семейство известного исполнителя часто живёт в ОАЭ. В их предыдущий визит в Дубай болел годовалый сын знаменитостей. Температура малыша тогда достигала отметки в 40 градусов, а врачи настаивали на госпитализации мальчика.