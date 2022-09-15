Джиган и его жена Самойлова заболели неизвестной инфекцией в ОАЭ
Рэп-исполнитель Джиган и его супруга, модель Оксана Самойлова подхватили какое-то неизвестное заболевание, пребывая в ОАЭ.
Рэпер Джиган (настоящее имя - Денис Устименко-Вейнштеин) и его законная супруга Оксана Самойлова заразились неизвестной хворью. Произошло это во время их отдыха в Дубае.
Об этом поведала сама Самойлова на своей страничке в соцсети, разместив ролик из гостиницы.
Модель подписала пост так: "Мы или отравились, или инфекцию какую-то схватили".
Местные врачи вкололи семейной чете кучу медицинских препаратов. Блогер назвала сумму, в которую обошлась им забота местной бригады медперсонала: "150 тысяч рублей. Не знаю, что мне там накапали на 150 тысяч рублей, но чувствую я сегодня себя хорошо".
Семейство известного исполнителя часто живёт в ОАЭ. В их предыдущий визит в Дубай болел годовалый сын знаменитостей. Температура малыша тогда достигала отметки в 40 градусов, а врачи настаивали на госпитализации мальчика.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Fox News: правительство США лжёт о реальном состоянии экономики страны
Армения и Азербайджан объявили о прекращении огня
Моника Левински отреагировала на смерть адвоката, который раскрыл ее связь с Клинтоном
Глава Shell Бен ван Берден уйдет в отставку в конце 2022 года
Лукашенко: Беларусь не даст замёрзнуть Европе и Польше в частности