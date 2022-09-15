Вдова и любовница Пьера Нарцисса подрались на вечере памяти певца
Вечер памяти внезапно скончавшегося в конце июня этого года певца Нарцисса Пьера обернулся безобразными разборками вдовы артиста Валерии Калачёвой и его последней пассии Ксении Грин.
Отвратительный скандал произошёл на вечере памяти по скоропостижно скончавшемуся в июне текущего года Пьеру Нарциссу. Вдова и любовница артиста устроили драку на глазах знаменитостей, пришедших в один из столичных ресторанов.
Вспомнить коллегу пришли Михаил Гребенщиков, Катя Лель и Ирина Ортман, став свидетелями разборок вдовы певца Валерии Калачевой и его пассии Ксении Грин.
Калачева до начала концерта заявила, что выступит с композицией, которую написала после кончины экс-супруга. Неожиданно на мероприятие без приглашения прибыла Грин, представившись женой покойного.
Любовнице певца указали на дверь, но та не собиралась покидать ресторан. В результате Калачева с кулаками набросилась на Ксению. Она оттаскала за волосы и отпинала "нахалку".
Разнимать дам приехала полиция. Калачёва написала заявление, а Грин обвинила ту в нанесении побоев.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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