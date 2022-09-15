Вдова и любовница Пьера Нарцисса подрались на вечере памяти певца

Вечер памяти внезапно скончавшегося в конце июня этого года певца Нарцисса Пьера обернулся безобразными разборками вдовы артиста Валерии Калачёвой и его последней пассии Ксении Грин.

Отвратительный скандал произошёл на вечере памяти по скоропостижно скончавшемуся в июне текущего года Пьеру Нарциссу. Вдова и любовница артиста устроили драку на глазах знаменитостей, пришедших в один из столичных ресторанов.

Вспомнить коллегу пришли Михаил Гребенщиков, Катя Лель и Ирина Ортман, став свидетелями разборок вдовы певца Валерии Калачевой и его пассии Ксении Грин.

Калачева до начала концерта заявила, что выступит с композицией, которую написала после кончины экс-супруга. Неожиданно на мероприятие без приглашения прибыла Грин, представившись женой покойного.

Любовнице певца указали на дверь, но та не собиралась покидать ресторан. В результате Калачева с кулаками набросилась на Ксению. Она оттаскала за волосы и отпинала "нахалку".

Разнимать дам приехала полиция. Калачёва написала заявление, а Грин обвинила ту в нанесении побоев.