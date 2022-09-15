Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества

Власти Ирана приняли меморандум о вступлении исламской республики в ШОС, сообщает МИД страны.

Сообщается, что исламская республика станет полноправным членом ШОС уже в 2023 году.

Меморандум – стандартная процедура, которая подразумевает, что страна кандидат принимает на себя обязательства, предусмотренные для членов организации.

Напомним, что задолго до собрания Совета глав государств, который открылся в Узбекистане в эти дни, лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что ШОС, как организация в ближайшее время примет большое количество новых партнеров.

В Шанхайскую организацию сотрудничества входят: Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Пакистан. На очереди Иран и Беларусь.