Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества
Власти Ирана приняли меморандум о вступлении исламской республики в ШОС, сообщает МИД страны.
Сообщается, что исламская республика станет полноправным членом ШОС уже в 2023 году.
Меморандум – стандартная процедура, которая подразумевает, что страна кандидат принимает на себя обязательства, предусмотренные для членов организации.
Напомним, что задолго до собрания Совета глав государств, который открылся в Узбекистане в эти дни, лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что ШОС, как организация в ближайшее время примет большое количество новых партнеров.
В Шанхайскую организацию сотрудничества входят: Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Пакистан. На очереди Иран и Беларусь.
Опубликовано: Тарас Медведев
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