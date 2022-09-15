В Молдове начался призыв резервистов, утверждают, что плановый

Военнослужащих резерва в Молдове призвали на военные сборы с 19 по 23 сентября, заявило Минобороны республики.

Власти отмечают, что призывникам уже направлены повестки, а сбор позволит проверить навыки военных в резерве и получить новые знания.

«Подготовка резервистов организуется ежегодно и проводится на основе Закона о резерве вооруженных сил и Плана подготовки резерва, утвержденных правительством в 2022 году», — отметили в Минобороны РМ.

Глава Минобороны МР Анатолий Носатый недавно заявил, что регулярная армия республики не сможет противостоять противнику в условиях войны высокой интенсивности.