В Молдове начался призыв резервистов, утверждают, что плановый
Военнослужащих резерва в Молдове призвали на военные сборы с 19 по 23 сентября, заявило Минобороны республики.
Власти отмечают, что призывникам уже направлены повестки, а сбор позволит проверить навыки военных в резерве и получить новые знания.
«Подготовка резервистов организуется ежегодно и проводится на основе Закона о резерве вооруженных сил и Плана подготовки резерва, утвержденных правительством в 2022 году», — отметили в Минобороны РМ.
Глава Минобороны МР Анатолий Носатый недавно заявил, что регулярная армия республики не сможет противостоять противнику в условиях войны высокой интенсивности.
Опубликовано: Тарас Медведев
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