Журналист Маргулис утверждает, что Вайкуле спекулирует на онкологии
Латвийский журналист Янис Маргулис, проживающий в российской столице, заявил, что его землячка, известная певица Лайма Вайкуле манипулирут своей онкологией.
Живующий в Москве журналист Янис Маргулис из Латвии убеждён, что исполнительница Лайма Вайкуле спекулирует на своём заболевании.
Маргулис утверждает, что в течение долгих лет Вайкуле вспоминает о своей онкологии только тогда, когда это ей выгодно.
Представитель СМИ добавил, что болеющий раком человек ведет себя совершенно по-другому. Он уверен, что 68-летняя артистка просто желает вызвать жалость у всех неравнодушных.
Маргулис вспомнил, что не так давно российские фанаты Вайкуле хотели собрать средства для помощи артистке в борьбе со смертельным недугом.
Поведение латвийской певицы на одном из выступлений показало, что с здоровьем знаменитости всё в норме. Запросив солидный гонорар, Вайкуле выступила на литовской сцене с флагом Украины.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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