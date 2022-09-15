Журналист Маргулис утверждает, что Вайкуле спекулирует на онкологии

Латвийский журналист Янис Маргулис, проживающий в российской столице, заявил, что его землячка, известная певица Лайма Вайкуле манипулирут своей онкологией.

Живующий в Москве журналист Янис Маргулис из Латвии убеждён, что исполнительница Лайма Вайкуле спекулирует на своём заболевании.

Маргулис утверждает, что в течение долгих лет Вайкуле вспоминает о своей онкологии только тогда, когда это ей выгодно.

Представитель СМИ добавил, что болеющий раком человек ведет себя совершенно по-другому. Он уверен, что 68-летняя артистка просто желает вызвать жалость у всех неравнодушных.

Маргулис вспомнил, что не так давно российские фанаты Вайкуле хотели собрать средства для помощи артистке в борьбе со смертельным недугом.

Поведение латвийской певицы на одном из выступлений показало, что с здоровьем знаменитости всё в норме. Запросив солидный гонорар, Вайкуле выступила на литовской сцене с флагом Украины.