Вадима Верника срочно доставили в больницу с диагнозом «ковид» в тяжелой форме

Брат Игоря Верника, телеведущий Вадим Верник, с диагнозом «ковид» находится в одной из московских клиник, где передвигается на каталке.

Вадим Верник с диагнозом «ковид» экстренно доставлен в больницу. У 58-летнего телеведущего есть проблемы с сердцем, потому болезнь он переносит тяжело, сообщает СтарХит.

Брат актера Игоря Верника поначалу лечился самостоятельно, однако его состояние усугубилось.

Сегодня медики оценивают его как средней тяжести. Со ссылкой на свои источники издание пишет, что Вадим Эмильевич передвигается на коляске.

Вадим Верник пока свою госпитализацию не комментировал. Брат звездного актера вообще не откровенничает по поводу своей личной жизни. Но несколько лет назад ведущий рассказал о своих отношениях со звездным родственником.

«Однажды случился конфликт. Я работал в газете «Неделя» (было такое приложение к «Известиям»), и брал у Игоря интервью. Мы тогда сильно разругались, так как ему не понравилось, что я написал. И стулья пошли в ход, даже люстра", - однако со временем, поделился телеведущий, отношения наладились.