Розенбаум назвал мизерную сумму своей концертной ставки в СССР в эфире программы Pro-новости
Известный исполнитель Александр Розенбаум пожаловался на смешную сумму его концертной ставки в советские времена.
Отечественный композитор и певец Александр Розенбаум в эфире очередного выпуска передачи "PRO-новости" вспомнил, как во времена СССР ему с зарплатой помогал ныне покойный артист Иосиф Кобзон.
Розенбаум пожаловался на смехотворную сумму концертной ставки, которая ему причиталась в советские во времена. Музыкант заявил, что сначала его ставка равнялась всего 8 рублям. Тогда на помощь Александру пришёл Кобзон и поднять сумму удалось до 12 рублей.
Исполнитель вспомнил: "Он помогал мне с концертной ставкой. Это было очень давно".
Чуть раньше сообщалось, что в Москве прошел концерт, посвящённый 85-летию со дня рождения народного артиста СССР Иосифа Кобзона.
В вечер памяти на сцене выступили коллеги легендарного артиста, среди которых Филипп Киркоров, Олег Газманов, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова и многие другие.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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