Розенбаум назвал мизерную сумму своей концертной ставки в СССР в эфире программы Pro-новости

Известный исполнитель Александр Розенбаум пожаловался на смешную сумму его концертной ставки в советские времена.

Отечественный композитор и певец Александр Розенбаум в эфире очередного выпуска передачи "PRO-новости" вспомнил, как во времена СССР ему с зарплатой помогал ныне покойный артист Иосиф Кобзон.

Розенбаум пожаловался на смехотворную сумму концертной ставки, которая ему причиталась в советские во времена. Музыкант заявил, что сначала его ставка равнялась всего 8 рублям. Тогда на помощь Александру пришёл Кобзон и поднять сумму удалось до 12 рублей.

Исполнитель вспомнил: "Он помогал мне с концертной ставкой. Это было очень давно".

Чуть раньше сообщалось, что в Москве прошел концерт, посвящённый 85-летию со дня рождения народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

В вечер памяти на сцене выступили коллеги легендарного артиста, среди которых Филипп Киркоров, Олег Газманов, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова и многие другие.