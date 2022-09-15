Билл Гейтс поздравил дочь Фиби детскими фотографиями
Основатель Microsoft Билл Гейтс поздравил свою младшую дочь Фиби с 20-летием старыми детскими фотографиями.
«Одна из величайших радостей в моей жизни — наблюдать, как мои дети вырастают в замечательных взрослых», — написал 66-летний мужчина в Instagram в среду: «С днем рождения, @phoebegates. Я так горжусь тобой».
На фотографиях Фиби можно увидеть, как трогательную маленькую девочку с отцом.
У миллиардера Гейтса есть две дочери и сын от бывшей жены Мелинды. Сестра Фиби Дженнифер вышла замуж прошлой осенью.
Опубликовано: Тарас Медведев
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