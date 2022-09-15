Молодой счастливый отец из Нигерии осыпал новорожденного ребёнка деньгами, не боясь антисанитарии

Этот житель Нигерии явно был счастлив стать отцом. Он не только пришёл в больницу, чтобы поприветствовать ребёнка, но и совершил необычный поступок.

Молодой мужчина достал пачку наличных денег и принялся складывать и сыпать банкноты на кроватку новорожденного малыша.

Таким образом новоиспечённый папа демонстрировал, что очень счастлив и готов делиться с чадом своим богатством.

Многим понравилось необычное поведение незнакомца, хотя в эксцентричности чудаку не откажешь.