Молодой счастливый отец из Нигерии осыпал новорожденного ребёнка деньгами, не боясь антисанитарии

Этот житель Нигерии явно был счастлив стать отцом. Он не только пришёл в больницу, чтобы поприветствовать ребёнка, но и совершил необычный поступок.

Молодой мужчина достал пачку наличных денег и принялся складывать и сыпать банкноты на кроватку новорожденного малыша.

Таким образом новоиспечённый папа демонстрировал, что очень счастлив и готов делиться с чадом своим богатством.

ребёнка осыпали деньгами

Многим понравилось необычное поведение незнакомца, хотя в эксцентричности чудаку не откажешь.

Опубликовано: Антон Райт

 

 















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