Молодой счастливый отец из Нигерии осыпал новорожденного ребёнка деньгами, не боясь антисанитарии
Этот житель Нигерии явно был счастлив стать отцом. Он не только пришёл в больницу, чтобы поприветствовать ребёнка, но и совершил необычный поступок.
Молодой мужчина достал пачку наличных денег и принялся складывать и сыпать банкноты на кроватку новорожденного малыша.
Таким образом новоиспечённый папа демонстрировал, что очень счастлив и готов делиться с чадом своим богатством.
Многим понравилось необычное поведение незнакомца, хотя в эксцентричности чудаку не откажешь.
Опубликовано: Антон Райт
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