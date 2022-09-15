Фон дер Ляйен приехала в Киев обсудить экономику и интеграцию в ЕС
В рамках своего третьего визита в Украину с начала войны Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Зеленским и его премьер-министром.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в четверг (15 сентября) с третьим визитом в Украину с начала войны, в ходе которого она обсудит планы страны по интеграции в ЕС.
«В Киеве мой третий визит с начала войны с Россией», — написала Урсула фон дер Ляйен в Твиттере, добавив, что она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Ранее сообщалось, что кортеж президента Украины Зеленского попал в аварию в Киеве вечером в четверг. В столкновении машины кортежа с легковым автомобилем пострадал только водитель того самого авто. Зеленский отделался незначительными ушибами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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