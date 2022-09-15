Компания Пригожина прокомментировала видео о вербовке в ЧВК «Вагнер» в колонии
В компании отметили, что человек на видео, действительно очень похож на Пригожина и грамотно описывает условия освобождения заключенных в обмен на помилование.
«Действительно, мы можем подтвердить, что человек на видео чудовищно похож на Евгения Викторовича», сообщили в компании.
Они отметили, что у фигуранта на видео отлично поучается развивать риторику СВО ее задач и условий службы для заключенныз.
«И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи», - написали представители бизнесмена.
Ранее в Сети широкое обсуждение получила эта видеозапись. Отмечается, что «человек похожий на Пригожина», рассказывает заключенным о примере использования заключенных в штурмовых отрядах в рамках СВО на Донбассе еще в мае.
Опубликовано: Тарас Медведев
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