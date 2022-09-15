Латышский Даугавпилс попытается спасти советские памятники через Конституционный суд
Власти Даугавпилса во второй раз попытаются сломать тенденцию незаконного сноса памятников эпохи СССР на территории города через Конституционный суд.
Правительство Латвии требует снести в городе два памятника: обелиск освободителям в городском сквере Славы и памятник воинам Красной Армии, находящийся на улице 18 Ноября.
Эти памятные места были местом почитания горожан, там до 2020 года отмечали День Победы. Поэтому горожане встали на их защиту и решили идти до конца.
Демонтаж памятников стоит 175 тысяч евро, посчитали власти Даугавпилса. При этом правительство Латвии призвало изъять эти средства из бюджета на плановые операции в городской больнице, пособия социально незащищенным горожанам и другие социальные нужды.
В Кабинете министров считают, что все эти расходы «приоритетом не являются — по сравнению с принятым Сеймом законом об обязательном сносе памятников».
Опубликовано: Тарас Медведев
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