Падение иены стало знаком для ЕС следить за собственной валютой

Евро впервые с 2020 года стал торговаться в равных пропорциях или даже ниже к доллару, что ослабило европейскую валюту в нестабильных условиях экономического кризиса близкого к стагнации.

Бывшая валюта надежды, иена, в этом году потеряла около 20 процентов своей стоимости.

Поскольку еврозона во многом пошла по тому же пути, что и Япония, европейцы зорко следят за развитием иены.

Эксперты отмечают, что обе валюты стали в некоторой степени заложниками политики своих Центробанков, которые неохотно повышают базовые процентные ставки, которые могли бы сдержать инфляцию и стабилизировать национальные валюты.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 















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